Санду обходит Додона на выборах президента Молдавии Фото: REUTERS

Глава оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду обходит действующие главу Молдавии Игоря Додона на выборах нового президента.

После подсчета членами Центральной избирательной комиссии страны 98,27 процента протоколов, у Санду – 34,62 процента голосов избирателей, а у действующего президента – 33,91 процента. Об этом свидетельствуют данные ЦИК ночью в понедельник, 2 ноября.

Тройку лидеров замыкается глава «Нашей Партии», градоначальник второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый. Он набрал 16,90 процента голосов. Остальные кандидаты на пост президента Молдавии значительно отстают.

Как сообщал сайт kp.ru, для победы на выборах кандидату в главы государства необходимо набрать 50% плюс один голос, однако в первом туре это уже не получится осуществить. Игорь Додон сообщил, что для избрания нового президент государства потребуется второй тур, который состоится в Молдавии 15 ноября.

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