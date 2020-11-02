Назван неожиданный положительный эффект от пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемия коронавирусной инфекции неожиданно положительно сказалась на поведении жителей России в экологической плане. Об этом рассказал глава природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Он отметил, что закрытие границ на фоне пандемии привели к тому, что люди стали бережнее относиться к «кусочку родной земли».

- Мне очень нравится общее изменение настроя людей. Они стали стремиться за город. А работая на удаленке, меньше передвигаются на автомобилях. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей среде и экологии, - объяснил эколог в интервью радио Sputnik.

Роман Пукалов подчеркнул, что, с другой стороны, пандемия коронавируса оказала на экологию и негативное воздействие. Так, появился большой объем мусора от одноразовых масок, упаковок от антисептиков и полиэтиленовых упаковок.

- Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше, - высказал мнение директор природоохранных программ.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава российского министерства здравоохранения отметил, что пандемия коронавируса едва ли радикально изменит жизнь людей, однако у них появится новые полезные привычки. Например, люди стали бережнее относиться к своему здоровью и вспомнили о важности гигиены.