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Коронавирус Covid-19

В России предложили возмещать затраты на тестирование на коронавирус

Союз потребителей обратил внимание, что пациентам приходится делать тесты в частных клиниках за свой счет
Ксения АНУФРИЕВА
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Союз потребителей предложил возмещать россиянам затраты на тестирование на коронавирус

Союз потребителей предложил возмещать россиянам затраты на тестирование на коронавирус

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский Союз потребителей и эксперты Международной конфедерации обществ потребителей предложили возмещать затраты жителей страны на тестирование для диагностики коронавирусной инфекции в частных клиниках из бюджета. Об этом в понедельник, 2 ноября, пишет газета «Известия».

Глава Союза потребителей Петр Шелищ отметил, что в организацию стали поступать обращения от близких пациентов, которым врачи поставили диагноз коронавирус. Общественник объяснил, что на фоне больших очередей в государственных поликлиниках, в которых тест на коронавирусную инфекцию можно сделать бесплатно, пациенты вынуждены сдавать ПЦР в частных клиниках, оплачивая диагностику из своего кармана.

- Исполнение требований санитарных враче й и Роспотребнадзора способствует защите здоровья способствует защите здоровья зараженных и тех, кто с ними контактирует. Но дополнительные расходы ложатся на плечи жителей России. Для некоторых они могут оказаться непосильными, - подчеркнул Петр Шелищ.

Соответствующее предложение уже направили главе межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

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