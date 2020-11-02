Новый карантин из-за коронавируса вступает в силу в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С понедельника, 2 ноября, в Германии вступает в силу новые карантин из-за коронавирусной инфекции. Он обещает быть менее жестким, чем минувшей весной. Договоренность о возобновлении мер защиты населения на фоне пандемии была достигнута правительством Германии и глава федеральных земель в конце октября.

Карантинные меры будут действовать минимум до конца текущего месяца, их могут продлить в зависимости от эпидемиологической ситуации. Из-за ограничений в стране будут закрыты все рестораны, бары и другие заведения общественного питания. Они смогут продавать блюда и напитки только на вынос.

Закрывают также все спортивные клубу, тату-салоны, бассейны, театры, кинотеатры и концерты, а футбольные матчи будут проходить без зрителей.

В отличие от весеннего карантина, в этот раз образовательные учреждения будут работать. Также продолжат принимать клиентов парикмахерские и магазины при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. Кроме того, до понедельника власти большинства регионов ФРГ предписали туристам покинуть отели и вернуться на родину.

По подсчетам Института экономических исследований Берлина, новые карантин обойдется экономике государства примерно в 19,3 миллиарда евро.

Как сообщал сайт kp.ru, из-за распространения коронавируса общенациональный карантин будет введен также на территории Великобритании. Он начнется 5 ноября и продлится до 2 декабря этого года.