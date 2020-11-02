Разрыв трубы и пожар произошли на газопроводе в ЯНАО

На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На газопроводе в Ямало-Ненецком автономном округе в понедельник, 2 ноября, случился разрыв трубы, за которым последовало возгорания. В результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

- В 00:45 на 59 километре магистрального газопровода "Ямбург – Западная граница СССР" диаметром 1,4 тысячи миллиметров случился разрыв трубы и пожар при давлении в 70 атмосфер, - говорится в справке-докладе о происшествии.

Отмечается, что ограничений поставок потребителям из-за данного происшествия не будет. Специалисты отключили участок газопровода с 32 по 60 километров для проведения всех необходимых аварийных работ.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне случилось возгорание в уклонном блоке нефтяной шахты №3 в Коми. Причиной пожара стало короткое замыкание при буровых работах. Всех горняков сумели эвакуировать.