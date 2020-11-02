Десять человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как минимум десять человек погибли и трое пропали без вести в результате мощного тайфуна «Гони» на Филиппинах. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили представители Национального совета по снижению последствий бедствий в республике в ходе брифинга.

Среди погибших есть пятилетний ребенок, все они проживали в провинции Албай. Пропавшие без вести жители Филиппин – жители муниципалитета Гинобатан. Сообщается также о смерти еще одного человека и об одном раненом в результате удара стихии в провинции Катандуанес.

Тайфун затронул более 372 тысяч семей или два миллиона человек. Власти эвакуировали почти 390 тысяч жителей провинций, которые пострадали из-за природного катаклизма, эксперты до сих пор оценивают сумму причиненного ущерба.

Отмечается также, что без электричества остались более 8,5 тысяч домов, многие автодороги в городах оказались заблокированы или размыты, что мешает спасательным службам попасть в пострадавшие районы.

Напомним, что количество жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 79. В результате мощного природного явления пострадали более 960 местных жителей.