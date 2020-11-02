Последние новости на утро 2 ноября 2020: Санду лидирует на выборах президента Молдавии Фото: REUTERS

Последние новости на утро 2 ноября 2020: В Молдавии завершился первый тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии страны лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду обогнала действующего главу государства Игоря Додона, получив 35,61 процента голосов. Сам Додон набрал 33,01 процента. Члены ЦИК в настоящее время продолжаются рассмотрение протоколов, однако уже понятно, что для выборов президента понадобится второй тур: для победы кандидат должен набрать 50% плюс один голос.

Тем временем, американские ученые установили, сколько времени антитела сохраняются в крови человека после перенесенного коронавируса. Они обследовали более 30 тысяч зараженных с легкой или средней формой тяжести заболевания. В большинстве случаев высокий уровень антител в их организме сохранялся на протяжении пяти месяцев.

Из-за пандемии коронавируса в Германии с сегодняшнего дня начинает действовать новый карантин. Меры обещают быть не такими жесткими, как весной. В стране закроются все гастрономические предприятия, клубы и салоны, однако продолжат работать школы, детские сады, парикмахерские и магазины. Карантин продлится как минимум до конца ноября.

В России между тем предложили возмещать пациентам затраты на тестирование на коронавирус из бюджета. Союз потребителей обратил внимание на то, что люди часто вынуждены обращаться за диагностикой инфекции в частные клиники, поскольку из-за больших очередей не имеют возможность вовремя сделать тест бесплатно.

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цены поставляемого в страну «Газпромом» природного газа. В организации сослались на так называемый Ямальский контракт, в соответствии с положениями которого сторона договора имеет право на пересмотр стоимости энергетического ресурсу раз в три года, если она «не соответствует рыночной стоимости».