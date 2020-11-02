Советник Трампа извинился за интервью телеканалу RT

Скотт Атлас извинился за своё интервью телеканалу RT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США по борьбе с коронавирусом Скотт Атлас извинился за то, что дал интервью российскому телеканалу RT. По заявлению советника Атласа в Twitter, он не знал, что российский канал зарегистрирован в США как иностранный агент

- Я сожалею о том, что дал интервью, и приношу свои извинения за то, что позволил использовать себя, - сказано в сообщении советника Дональда Трампа.

Он также отметил, что хотел бы особенно попросить прощения у тех, кто работает в сфере национальной безопасности и "усердно работает над защитой страны".