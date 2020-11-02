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Пушков рассказал, когда Украина "упустила шанс"

Сенатор заявил, что до Евромайдана страна стремительно развивалась
Ася КУЗНЕЦОВА
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Алексей Пушков назвал упущенный Украиной шанс

Алексей Пушков назвал упущенный Украиной шанс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономика Украина стремительно развивалась в 2011-2013 годах, но Евромайдан негативно отразился на динамике ВВП страны, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор также заявил, что перед проведением Евромайдана Украина развивала торгово-экономические отношения и с Европой, и с Россией.

- При такой политике в 2011-2013 темпы роста экономики страны были приличные, ВВП приблизился к 200 миллиардам долларов. Но был раскручен майдан, и Украина свой шанс провалила, - написал Пушков в своём Twitter.