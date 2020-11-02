Россиянам напомнили о сокращённой рабочей неделе

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в начале ноября

Первая рабочая неделя ноября станет сокращённой для россиян, поскольку 4 ноября в стране праздную День народного единства, напомнили в Роструде. В 2020 году праздник выпадает на среду. Вторник, 3 ноября, станет сокращённым рабочим днём.

- Сокращённая рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днём. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня - 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, - передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Роструда.

В следующий раз рабочая неделя станет сокращённой только перед Новым годом. Четверг, 31 декабря, будет сокращённым рабочим днём. Новогодние праздничные дни продлятся с 1 по 10 января.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что последний день 2021 года будет выходным. На 31 декабря перенесут выходной с 3 января, который в 2022 году выпадает на воскресенье.