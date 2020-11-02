Россияне снова стали экономить на кафе и покупке одежды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Россияне снова стали экономить на покупке одежды, походах в кафе и приобретении промышленных товаров. По данным аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, с 23–29 октября потребительская активно сократилась с 6,9 до 6,3 баллов.
На чем стали экономить:
Одежда и обувь - 9% по сравнению с предыдущей неделей,
Турагентства –6%,
Кафе и рестораны - 4%,
Общественный транспорт – 4%,
Автоуслуги - 5%.,
Ж/д билеты – 5%.
Но не на всем стали экономить. Например, на образование траты выросли на 10%, на развлекательные центры, выставки, детские и игровые зоны в ТЦ, зоопарки на 22%, а расходы на закупку продуктов и лекарств остались на прежнем уровне.
Данные ЦБ, с которыми ознакомились «Известия», подтверждают, что в России приостановилось восстановление деловой активности.
В «Опоры России» прогнозы еще более тревожные: до июля 2021 года могут закрыться 50% кафе и ресторанов.
Еще одна статься расходов для россиян - это оплата домашнего интернета. Провайдеры все чаще говорят о предстоящем подорожании, пишет ФАН.