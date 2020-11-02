Доктор Комаровский рассказал о главной странности коронавируса

Доктор Комаровский рассказал о странности COVID-19

Часть пациентов выясняет при тестировании о заражении коронавирусом, хотя у них не было никаких симптомов, а другая часть при всех характерных признаках болезни получает отрицательный результат при тестировании, заявил украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

- Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего, - отметил Комаровский в интервью Украина.ру.

Врач также отметил, что многие из его знакомых и пациентов получает результаты анализов о высоком уровне антител, хотя у них не было никаких симптомов.