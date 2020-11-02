Психотерапевт дал совет, как пережить новый всплеск заболеваемости коронавирусом

Осенью важно не поддаваться хандре и расстройствам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психотерапевт Алексей Казанцев дал совет, как не поддаваться панике из-за второй волны коронавируса. С каждым днем число заболевших растет, но это не значит, что нужно замкнуться в себе и ждать беды. Подобные настроения могут привести к депрессии.

Для того, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями, нужно следовать ряду правил.

Первое: беречь свое здоровье. Осенью целесообразно принимать витамины группы С и D, а людям пожилого возраста пить антиагреганты, чтобы не было сгущения крови.

Физическая нагрузка тоже очень важна, даже если заниматься зарядкой только по утрам, состояние значительно улучшится.

- Обязательно нужно гулять, но избегать места скопления людей. Стоит пойти в лес, в парк, найти себе ресурсное место, где можно подзарядиться, - считает психотерапевт.

Второе правило: чаще общаться с близкими. Если нет возможности встретиться, то можно позвонить по видеосвязи. Но обсуждать стоит только позитивные темы, чтобы не впасть в уныние и депрессию.

Если есть дети, то им нужно особое внимание, так как маленький человек не понимает происходящего, но чувствует общую тревожность и напряженность.

- Тактильные контакты очень важны в данный период, подключайте «обнимашки». Это даст ощущение душевного тепла, заботы и радости, - комментирует ФАН Казанцев.

Третий пункт – помощь специалиста. Если ситуация выходит из-под контроля, то можно обратиться к специалисту. Психологические проблемы нельзя прятать в дальний ящик в надежде, что они сами разрешатся. Сделать это можно даже в режиме онлайн.

Тем временем, россиянам, сделавшим тест на коронавирус в платных лабораториях, предложили компенсировать затраты из бюджета. Инициатива может обойтись казне в 10 млрд рублей, пишет газета "Известия".