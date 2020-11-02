Эдвард Сноуден решил стать гражданином России

Эдвард Сноуден принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что они с женой решили оформить гражданство России, оставив при этом своё изначальное американское гражданство.

- После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства, - заявил Сноуден в своём Twitter.

Он также сообщил, что в воспитании сына они с женой Линдси намерены опираться на американские ценности, в том числе свободу выражения своей позиции. Сноуден отметил, что они любят родную страну и с нетерпением ждут дня, когда он сможет вернуться в США и воссоединиться с семьёй.

- Больше всего мы хотим, чтобы наш сын чувствовал себя дома, где бы он ни жил, - заключил Эдвар Сноуден.