В Турции из-под завалов спасли трёхлетнюю девочку спустя почти трое суток после землетрясения

В третьем по величине городе Турции землетрясение и цунами разрушили дома и затопили улицы Фото: REUTERS

В турецком Измире, где 30 октября произошло мощное землетрясение и цунами, спасатели извлекли из-под завалов трёхлетнюю девочку Элиф Перинчек. Ребёнка нашли под обломками дома через 65 часов после катастрофы.

Элиф стала 106-м человеком, спасённым после землетрясения. Родные ребёнка назвали это событие чудом, передаёт агентство Anadolu.

Сейчас девочка госпитализирована в одну из больниц на западе страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что ради устранения последствий катастрофы в стране мобилизуют все необходимые ресурсы, а лишившиеся жилья граждане получат новые квартиры.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 30 октября в Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Эпицентр находился в Эгейском море в районе города Сеферлихисара. Затем землетрясение вызвало цунами.