Майя Санду набрала 36,16% голосов в первом туре выборов президента Молдавии

Бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду набрала 35,94% голосов в первом туре голосования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первом туре выборов президента Молдавии большинство голосов получила кандидат от проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. За неё проголосовали 36,16% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии страны после обработки всех протоколов.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал в первом туре 32,61% голосов.

На третьем месте в борьбе за пост главы государства лидер "Нашей партии" Ренато Усатый. Свой голос за него отдали 16,94% участников голосования.