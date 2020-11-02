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Общество

Правительство выделило более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для заражённых коронавирусом

Средства пойдут на терапию для больных, которые лечатся дома
Ася КУЗНЕЦОВА
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Все необходимые препараты будут предоставлены заражённым коронавирусом бесплатно по рецепту

Все необходимые препараты будут предоставлены заражённым коронавирусом бесплатно по рецепту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России выделило региона более пяти миллиардов рублей на бесплатные лекарства для лечения заражённых коронавирусом. Постановление подписал сегодня, 2 ноября, председатель правительства Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте кабинета министров.

Отмечается также, что средства выделены для обеспечения лекарствами пациентов, лечащихся дома.

- Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, - сказано на сайте правительства.