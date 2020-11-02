Учёные рассчитали настоящий уровень смертности от коронавируса

В более богатых странах, где доля пожилых людей выше, специалисты коэффициент смертности от коронавируса в 1,15%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учёные из Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент смертности от коронавируса. В богатых странах этот показатель оказался выше, чем в бедных. Результаты исследований опубликованы на сайте колледжа.

Коэффициент смертности представляет собой долю умерших от числа всех заражённых. Для исследования авторы изучили 175 научных работ и 10 результатов экспериментов об антителах.

Специалисты выяснили, что риск смерти при заражении коронавирусом становится выше в два раза для каждых восьми лет жизни. Так, для людей младше 40 лет этот показатель составил 0,1%, а для людей старше 80 лет - 5%.