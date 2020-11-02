Экономисты оценили ситуацию на валютном рынке

Экономисты прогнозируют стабилизацию рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 2 ноября, курсы доллара и евро обновили свои максимумы. Эта ситуация объясняется экономической неопределенностью в преддверии президентских выборов в США. Такое мнение выразил Владислав Гинько, преподаватель РАНХиГС при президенте России.

«Это связано с тем, что мировые инвесторы ожидают итога президентских выборов в США. На финансовых рынках возросла неопределённость, потому что в зависимости от того, кто победит, будет меняться динамика курса доллара. Поэтому инвесторы сейчас предпочитают меньше рисковать, и они не вкладываются в валюты стран с развивающимися экономиками, к которым относится Россия», — цитирует экономиста RT.

При этом преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук отметил, что после выборов Банк России сможет поддержать рыночный курс рубля при любом раскладе. Однако если победит Байден, скачек доллара все же произойдет.

«Итак, если на выборах победит Джо Байден, до его вступления в должность мы ожидаем курс доллара в районе 85 рублей», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом он добавил, что при победе Трампа ситуация будет более стабильной.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 2 ноября, курс евро впервые с 2014 года поднялся до 94 рублей, а доллар впервые с 30 марта преодолел отметку в 80 рублей, передает «Свободная пресса».