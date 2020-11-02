Политолог о выборах президента в Молдавии: "Майдана в стране не будет, он просто не нужен"

Майя Санду получила большинство голосов в первом туре выборов президента Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майдана в Молдавии не будет, потому что прозападные и антироссийские силы делают всё для прихода к власти Майи Санду, заявил в беседе с KP.ru политолог Владимир Рогов.

- Центризбирком молдавский полностью под контролем непосредственно команды, банды, как угодно, госпожи Санду. Тем более, она не чуждый для власти человек. Она уже была и премьер-министром, и массу других должностей занимала. И хорошо интегрирована именно в это западное сообщество, - уточнил политолог.

Владимир Рогов также считает, что на выборах президента победит Майя Санду, и её победе поможет мягкость действующего президента Игоря Додона.

- Он в этом году начал действовать немного многовекторно. Он, начиная с марта или апреля, то есть, с начала этого коронакризиса внимательно прислушиваться к западным партнёрам, стал более мягок. Это совсем не тот Додон, который был три-четыре года назад, когда возвращал территорию центрального кишиневского стадиона непосредственно молдавскому народу, а не отдавал её под очередное американское то ли посольство, то ли консульство, не помню, что там тогда строили, - заключил политолог.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что в первом туре выборов победу одержала кандидат от проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, завоевав голоса 36,16% избирателей.