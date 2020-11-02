В России вводят новый порядок регистрации цен на важные лекарства

В России ввели новый механизм регистрации жизненно необходимых лекарств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России вводит новый механизм регистрации жизненно необходимых лекарств, чтобы решить возникшую проблему с нехваткой препаратов. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Глава кабинета министров также заявил, что цена на лекарства в России должна опускаться в случае снижения того же препарата за рубежом. Мишустин отметил, что Федеральная антимонопольная служба будет следить за исполнением постановление о регулировании цен.

- Речь идёт о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться. Но и производитель не может работать себе в убыток. Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию, в результате производство останавливается, поставки прекращаются. Важно обеспечить сбалансированный подход, - добавил глава правительства.

Михаил Мишустин также назвал недопустимым, что жители регионов России столкнулись с тем, что "перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет".