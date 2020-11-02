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Общество

В России букмекеров обяжут отчислять в два раза больше средств на развитие спорта

Проект закона готовит правительство по поручению Путина
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кабмин РФ подготовит проект для роста отчислений букмекеров на спорт как минимум вдвое

Кабмин РФ подготовит проект для роста отчислений букмекеров на спорт как минимум вдвое

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России подготовит проект для увеличения в два раза доли целевых отчислений букмекеров на развитие спорта.

Разработать соответствующий законопроект кабмину поручил президент России Владимир Путин. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

В нём также уточняется, что не менее чем в два раза должны быть увеличены отчисления от организаторов азартных игр и букмекерских контор.

Документ должен быть разработан до 1 марта 2021 года.