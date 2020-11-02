В России букмекеров обяжут отчислять в два раза больше средств на развитие спорта

Кабмин РФ подготовит проект для роста отчислений букмекеров на спорт как минимум вдвое Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России подготовит проект для увеличения в два раза доли целевых отчислений букмекеров на развитие спорта.

Разработать соответствующий законопроект кабмину поручил президент России Владимир Путин. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

В нём также уточняется, что не менее чем в два раза должны быть увеличены отчисления от организаторов азартных игр и букмекерских контор.

Документ должен быть разработан до 1 марта 2021 года.