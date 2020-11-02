Врач рассказал, как лечат от коронавируса людей с аутоиммунными заболеваниями

Врачи рассказали, как проходит коронавирус у пациентов с аутоиммунными заболеваниями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациенты с аутоиммунными заболеваниями переносят коронавирус, в основном, также как и остальные. Об этом рассказал доктор медицинских наук Ян Власов.

«Наши пациенты переносят заболевание так же, как и в среднем по популяции, несмотря на наличие такого тяжелого хронического заболевания. Каким-то образом организм выдерживает такого рода вирусную нагрузку», - цитирует медика RT.

При этом врач добавил, что в лечении таких пациентов есть некоторые особенности. К примеру, лекарства, которые меняют течение рассеянного склероза, применяются даже в случае заражения коронавирусом. Однако при обострении основного заболевания иммуномодулирующие средства могут временно отменять.

При этом эксперты отмечают, что сахарный диабет является одним из факторов тяжелого протекания коронавируса. При этом заболевании, все воспалительные процессы проходят более серьезных формах, чем у здоровых людей, из-за этого и коронавирус может протекать в более сложных формах, пишет сайт argumenti.ru.