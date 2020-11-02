Mail.ru Group продала сервис Maps.me за полтора миллиарда рублей Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me за более чем 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Mail.ru.

Сделка уже состоялась, а покупателем выступила компания Daegu Limited.Она входит в Parity.com Group, которая занимается денежными переводами и хранением средств компаний и физических лиц. Главный офис компании находится в швейцарском Цуге.

Mail.ru приобрела Maps.me в 2014 году за 542 млн рублей. Сейчас сервис продают уже почти в три раза дороже. По подсчетам Mail.ru, на данный у сервиса около 10 миллионов пользователей в месяц, а скачивали приложение более 140 миллионов раз. В 2019 году выручка Maps.me составила 159 млн руб., а убыток по EBITDA — 25 млн руб.

Mail.ru объяснила продажу тем, что международные путешествия не являются приоритетным направлением для компании.