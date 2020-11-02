Задержан предполагаемый убийца «колбасного короля»

По предварительным данным, 54-летний Владимир Маругов истек кровью Фото: www.youtube.com

В Московской области задержан подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Мать мужчины подтвердила, что преступник, который убил ее сына, установлен. Но пока официально подтверждения этому не поступало, сообщает Пятый канал.

Известно, что преступников было двое, но пока сообщает о задержании только одного из них.

Трагедия произошла в деревне Аносино под Истрой. Мужчина вместе с сожительницей был в бане, когда в парную ворвались двое преступников.

Жертв связали и пытали, около часа мучители издевались над предпринимателем, пытаясь выведать информацию о ценностях.

Известно, что у преступников был арбалет. Они стреляли в жертву несколько раз, задевали по касательной, чтобы причинить боль. В какой-то момент женщине удалось вырваться и добежать до соседей, чтобы попросить о помощи, а мужчина погиб.

Летом 2019 года у бизнесмена погиб сын. Александр Маругов скончался в ДТП.

Авария, которая оборвала жизнь 25-летнего молодого человека, произошла на Фрунзенской набережной в Москве. Около 20.40 сын Владимира Маругова, владельца «Озерецких колбас» и «Мясной империи», ехал в составе колонны байкеров в сторону ТТК. Мотоциклисты двигались на разрешающий сигнал светофора. В это же время 23-летний водитель такси начал разворот у дома №44. По правилам он должен был уступить дорогу, но не сделал этого.