В МИД ответили на предложение США разместить скандинавских миротворцев в Карабахе

В МИД РФ прокомментировали предложение помощника Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выдвинутая Соединёнными Штатами Америки идея о размещении скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе должна согласовываться со сторонами конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

- Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта, - объяснил замглавы МИД в разговоре с ТАСС.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе предложил Армении и Азербайджану согласиться на размещение скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе. Помощник Трампа также отметил, что вопрос формирования миротворческих сил для ввода в Карабах власти США прорабатывают с правительствами скандинавских стран.

По мнению О'Брайена, "трудно представить себе устойчивое перемирие без поддержки многонациональных миротворческих сил и наблюдателей".