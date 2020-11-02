Юрист объяснил, могут ли оштрафовать за псевдомаску

Юрист объяснил, что будет если нарушать масочный режим Фото: Мария ЛЕНЦ

Россиян обещают штрафовать за нарушение масочного режима. С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех носить индивидуальные средства защиты.

Тем, кто игнорирует данное требование, грозит штраф. Рублем накажут и тех, кто прорезает в маске отверстия, настаивая, что фактически выполняют требования.

- Нарушители масочного режима подпадают под санкции статьи 20.6.1 КоАП РФ: им грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, - комментирует NEWS.ru юрист Евгений Кириченко.

Эксперт подчеркивает, что в требованиях указано: на человеке должна быть «гигиеническая маска для защиты органов дыхания».

Конкретных требований не приведено, но, если маска прорезана в области носа и рта, это будет считаться нарушением.

- В таком случае она не препятствует распространению инфекции и не защищает. А шарф или еще что-то подобное — это тоже не маска. Поэтому результат будет похожим. Оспаривать такое решение будет очень трудозатратно. Скорее всего, суд встанет на сторону государства, - заключил правозащитник.

А вот за спущенную на подбородок маску оштрафовать не могут. Человеку просто сделают замечание, после того как маска будет возвращена на месте, ситуация разрешится.

Ранее психотерапевт Алексей Казанцев объяснил, как пережить вторую волну коронавируса. Специалист дал несколько советов, которые помогут справиться с тяжелой окружающей обстановкой и позволят не страдать депрессией.