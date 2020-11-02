Попова: 90% россиян, вернувшихся домой с коронавирусом, прибыли из Турции

90% россиян, вернувшихся домой с коронавирусом, прибыли из Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне очень часто заражаются коронавирусом на отдыхе в Турции. Порядка 90% всех ввезенных в Россию случаев COVID-19 с сентября - из этой страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- После открытия границы с Турцией с 1 августа в Россию вернулось почти 1,5 млн человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных — 90% вернувшиеся из Турции, - сообщила Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве.

Глава Роспотребнадзора призвала принять меры в связи с завозом COVID-19 из Турции.

В ходе совещания она также высказалась о соблюдении масочного режима в российских регионах. По словам Поповой, далеко не все субъекты соблюдают санитарные нормы. Есть регионы, где порядка 50% населения не носят маски.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России по-прежнему неспокойная. За последние сутки в стране зафиксировали 18 257 новых случаев заражения. Наибольшее число новых зараженных в Москве - 4 796 человек. В тройку антирейтинга также попали Санкт-Петербург (923) и Московская область (556).