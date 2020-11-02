Пожар на Варшавском шоссе в Москве 2 ноября 2020: горит склад с газовыми баллонами

Пожар на Варшавском шоссе в Москве Фото: Кадр видео

2 ноября 2020 на Варшавском шоссе в Москве вспыхнул крупный пожар. На загоревшемся складе начали взрываться газовые баллоны. Происшествие произошло в районе Чертаново Южное на улице Газопровод.

- На улице Газопровод, 4а произошел пожар в ангаре, в котором находятся резервуары с газом. Внутри происходят хлопки, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, общий объем баллонов насчитывает 600 кубических метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. На место прибыли пожарные, но из-за угрозы взрыва они находятся на безопасном расстоянии.

На складе уже произошло несколько мощных взрывов, сейчас пожарные ожидают прибытия бронещита.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Московский департамент транспорта предупредил о том, что из-за пожара перекрыто движение по улице Газопровод.