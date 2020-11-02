На погашение ипотеки для многодетных семей выделят ещё 5,5 млрд рублей

Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На погашение ипотеки для многодетных семей будет выделено ещё 5,5 миллиарда рублей. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Минфину России поручено отчитаться за потраченные средства до 1 апреля следующего года.

Напомним, на данный момент государство полностью или частично помогает погасить ипотеку семьям, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей.

В правительстве отметили, что в течение года на эти цели выделили 35 миллиардов рублей. В распоряжении премьер-министра говорится о том, что дополнительное финансирование позволит поддержать ещё как минимум 12 тысяч многодетных семей.

Напомним, ранее правительство России продлило программу льготной ипотеки на покупку новостройки, которая начала действовать в конце апреля 2020 года. Теперь получить кредит по ставке не выше 6,5 процента годовых можно до 1 июля 2021 года.