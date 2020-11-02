Как долго будут падать зарплаты россиян, ответили эксперты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦБ подсчитал, что в августе рост зарплат россиян замедлился на 3,7%. Сильнее всего снизились показатели в торговле, транспорте, строительстве, обрабатывающих производствах, гостиничном и ресторанном обслуживании.

Эксперты признают, что ситуация с коронавирусом больно отражается на бизнесе. Приходится урезать расходы, сокращать персонал и заработную плату.

- Весной работодатели, не имевшие финансовой подушки безопасности, стали сокращать работников или урезать зарплату, отсюда идет снижение показателей,- комментирует Ридусу первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Он полагает, что ситуация начнет выравниваться в начале 2021 года, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса, но не все разделяют данные надежду.

- Для работников падение доходов ведет к снижению уровня жизни и вынужденному сокращению расходов. Страдает и экономика, падает платежеспособность населения, растет доля бедных людей, сжимается средний класс, - комментирует эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.