Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Михаил Мишустин. Фото Михаила Климентьева _ ТАСС

В ряде российских регионов система здравоохранения загружена максимально. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что в субъектах ситуация с коронавирусной инфекцией остаётся сложной и требующей повышенного внимания.

«В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму. Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике», - сообщил глава правительства.

Мишустин обратил внимание на то, что «уровень заболеваемости все еще высокий», и в связи с этим необходимо оказать медработникам «всю необходимую поддержку и содействие».

Глава кабмина также заявил губернаторам о необходимости быстрее закупить все необходимое для борьбы с коронавирусной инфекцией на выделенные из бюджета деньги.

Как сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить средства на лекарства для больных COVID-19, а также поручил выделить регионам 10 миллиардов рублей на закупки необходимых препаратов, средств индивидуальной защиты, тестов на коронавирусную инфекцию, а также обеспечение транспортного обслуживания пациентов с коронавирусом. Позже Мишустин сообщил, что правительство направит российским регионам 11 миллиардов рублей на борьбу с инфекцией.