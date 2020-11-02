Горящий в Москве склад с газовыми баллонами обрушился Фото: Кадр видео

На юге Москвы обрушился горящий склад с газовыми баллонами. Несколько часов назад там начался крупный пожар, произошло несколько мощных взрывов. Баллоны находились на одноэтажном складе, а их общий объем насчитывал 600 кубических метров. Сейчас пожар на площади 300 квадратных метров уже локализован.

- Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны. Личный состав пожарной охраны продолжает ликвидацию загорания с соблюдением техники безопасности. Сил и средств достаточно, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пострадавших в результате ЧП нет. Людей из соседних домов также эвакуировать не пришлось. И распространения огня на соседние здания не было.

Сейчас на месте происшествия ограничено движение транспорта. Московский департамент транспорта предупредил, что движение по улице Газопровод перекрыто.