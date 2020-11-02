В Австрии обжалуют требование Польши по проекту «Северный поток - 2»

В Австрии обжалует требование Польши по проекту «Северный поток - 2» Фото: REUTERS

Австрийская компания OMV собирается обжаловать требование антимонопольного польского регулятора UOKiK разорвать соглашение на финансирование проекта трубопровода «Северный поток - 2»

Как сообщает РИА Новости, представитель австрийской компании сообщил, что решение UOKiK не имеет под собой никаких оснований. Именно это и будет указано в апелляции.

Ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) сообщило о решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству газопровода «Северного потока - 2». Регулятор потребовал расторгнуть партнёрские соглашения.

Напомним, 20 октября, Госдепартамент США сообщил о решение в ближайшее время расширить санкции против проекта «Северный поток - 2». Ограничительные меры будут распространяться на фирмы, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки трубопровода.

Ранее Берлин заявлял, что несмотря на американские угрозы, не изменят своей позиции по проекту, и канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила, что газопровод «будет достроен», однако ни так давно в Германии не исключили, что дело Алексея Навального может повлиять на будущие «Северного потоква - 2».