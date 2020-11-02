В Беларуси возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Минске Фото: REUTERS

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка в связи с событиями, произошедшими на несанкционированной акции протеста, которая состоялась в минувшие воскресенье, 1 ноября.

Следователи уже допросили 231 человек, которые проходят подозреваемыми по делу.

В пресс-службе Следственного комитета Беларуси отметили, что задержанные отказались выполнять требования правоохранителей, что привело повреждениям объектов городской инфраструктуры и полицейского автомобиля, а также «к нарушению работы транспорта и некоторых организаций».

На данный момент идут следственные действия, правоохранители разыскивают соучастников.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа. Особенно массово протесты проходят в выходные дни. Как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 1 ноября, белорусская оппозиция устроила марша под названием «Дзяды» («Деды» или «Предки»), приуроченный ко дню поминовения предков, 2 ноября, который белорусская оппозиция проводит уже много лет. В минской милиции подтвердили, что во время акции правоохранители стреляли в воздух для пресечения нарушения закона.