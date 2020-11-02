В Карабахе сообщили об 11 погибших военных за сутки Фото: REUTERS

В понедельник, 2 ноября, Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило об одиннадцати погибших военных за сутки.

В списке погибших значится заместитель командующего армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артур Саркисян.

Согласно опубликованным спискам военного ведомства непризнанной НКР, по состоянию на воскресенье, 1 ноября, число погибших военнослужащих составляло 1 165.

В Баку эти заявления пока никак не прокомментировали. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими военными под контроль около 200 населенных пунктов в Карабахе. По его словам, эти территории «были освобождены от оккупации».

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября, когда Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию. Представители Еревана и Баку сели за стол переговоров по инициативе Москвы, и согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах в США 17 октября. Однако, несмотря на то что огонь должен был прекратиться 18 октября, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения.