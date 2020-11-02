Назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса препаратом центра «Вектор» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным центром «Вектор», планируется в следующем году. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

Гендиректор центра сообщил, что этап пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса на 40 тысячи добровольцев начнется в ноябре – декабре этого года, и продлится шесть месяцев с даты вакцинации последнего добровольца.

Максютов назвал одним из преимуществ вакцины центра «Вектор» ее «эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов», которая распознается иммунной системой.

«В отличие от векторной вакцины, созданной на базе НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи … в вакцине "Эпиваккорона" содержатся только короткие участки вирусного белка - пептиды - необходимые для формирования иммунного ответа», - сообщил он в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Напомним, на данный момент в мире зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. Первый препарат, названный «Спутник V», был зарегистрирован в России 11 августа. Второй также российский препарат под названием «ЭпиВакКорона» прошел регистрацию 14 октября.