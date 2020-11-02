Владимир Путин потребовал объяснить причины задержки по космическим программам

Путин потребовал объяснить причины задержки по космическим программам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 2 ноября, президент России Владимир Путин потребовал объяснить причины задержки утверждения программ, в рамках которых госкорпорация «Роскосмос» должна была разработать, в том числе сверхтяжелую ракету.

«Как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», - отметил российский лидер.

Путин также отметил необходимость сформировать позицию по вопросу финансирования космической программы на 2016-2025 годы, и пояснил, что это необходимо в связи с большими расходами бюджета в период распространения коронавирусной инфекции нового типа.

«Чтобы вкладываемые средства принесли практическую пользу в областях навигации, связи, телевещания в ближайшей и среднесрочной перспективе», - отметил глава государства.

Кроме того, президент назвал приоритетными направлениями в ракетной-космической сфере совершенствование космической инфраструктуры, а также увеличение орбитальной группировки и доли инновационных ракет.