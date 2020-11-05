«Большая кубанская тропа»: В Краснодарском крае появится новый туристический маршрут

Фото: пресс-служба министерства курортов и олимпийского наследия Краснодарского края

В Краснодарском крае активно работают над тем, чтобы привлекать не только «пляжных» туристов. Регион уже стал круглогодичным курортом за счет обширной санаторно-оздоровительной базы, аграрного туризма.

Кубань также славится и своими дивными пейзажами и развитой системой туристских маршрутов. Они предполагают и пешие, и водные, и смешанные походы различной сложности, а также длительности.

Еще в крае скоро появится новый маршрут «Большая кубанская тропа». Маршрут будет весьма обширным и захватит территорию между Темрюкским районом и Сочи. По всей протяженности «тропы» поставят стенды с информацией, указатели, скамейки, перила, лестницы, а также смотровые площадки.

- Каждый муниципалитет оборудует свою часть маршрута в соответствии с назначением, выбранным экспертом от муниципалитета. Это может быть экологическая тропа или терренкур, учебная или специализированная экологическая тропа для людей с ограниченными возможностями, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов и олимпийского наследия Краснодарского края. - Проект «Большая кубанская тропа» станет новым импульсом в развитии туристских пешеходных маршрутов на территории региона.