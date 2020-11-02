Нижегородцы могут оценить преимущества обновленного портала госуслуг

Обновленный портал государственных услуг Нижегородской области - gu.nnov.ru – начал свою работу.

«Изменен дизайн, добавлены новые функции. Так, в разделе «Задать вопрос» теперь можно направить обращение в приемную губернатора. Сервис интегрирован в Центр управления регионом (ЦУР). Четко выстроенная работа с обращениями жителей – одна из приоритетных целей правительства. Есть разные цифровые сервисы для обращений, нижегородцы могут выбрать наиболее удобный. ЦУР, в свою очередь, аккумулирует всю информацию, что помогает нам быстрее и качественнее решать проблемы жителей», - рассказал Глеб Никитин.

Также усовершенствован личный кабинет пользователя. Теперь в нем можно отслеживать статус заявления, видеть тип учетной записи, вносить изменения в личные данные. Также добавлен раздел «Оплата», где можно оплатить услуги, штрафы, госпошлины.

Как подчеркнул глава региона Глеб Никитин, перед министерством информационных технологий и связи стояла задача сделать региональный портал госуслуг максимально доступным и понятным для пользователей.

Чтобы зайти на портал, необходимо пройти авторизацию. Для этого нужно иметь учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и войти по логину (это может быть номер телефона, адрес электронной почты, СНИЛС) и паролю. Также предусмотрен вход с помощью квалифицированной электронной подписи.

После авторизации пользователям становятся доступны услуги в зависимости от типа учётной записи. Доступ ко всем услугам, представленным на портале, есть только у пользователей с подтвержденной учётной записью.

Кроме того, теперь пользователи могут задавать вопросы и оставлять сообщения о работе портала в разделе «Задать вопрос».