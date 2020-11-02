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Коронавирус Covid-19

Возможность появления нового штамма коронавируса из Европы в России оценили в Роспотребнадзоре

Источник:kp.ru
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Новый штамм коронавирусной инфекции 20A.EU1, который в последние месяцы широко распространился в Европе, может начать циркулировать в России, однако на сегодняшний день в нашей стране он не обнаружен. Такое

Как передает ТАСС, такое заявление сделали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новый штамм коронавируса появился в Испании летом, и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. На данный момент этот штамм коронавирусной инфекции 20A.EU1 выявили в 12 европейских странах. Кроме того, его обнаружили в Гонконге и Новой Зеландии.