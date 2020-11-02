Возможность появления нового штамма коронавируса из Европы в России оценили в Роспотребнадзоре

Штамм коронавирусной инфекции 20A.EU1 Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый штамм коронавирусной инфекции 20A.EU1, который в последние месяцы широко распространился в Европе, может начать циркулировать в России, однако на сегодняшний день в нашей стране он не обнаружен. Такое заявление сделали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории Российской Федерации», - передает ТАСС сообщение ведомства, где отметили, что результаты научных исследований указывают на то, что новый штамм не является более опасным для здоровья.

Новый штамм коронавируса появился в Испании летом, и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. На данный момент этот штамм коронавирусной инфекции 20A.EU1 выявили в 12 европейских странах. Кроме того, его обнаружили в Гонконге и Новой Зеландии.

Напомним, ранее руководитель Лаборатория геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказала про мутации вирусов, а также про новые штаммы коронавирусной инфекции, и будут ли разработанные вакцины действовать против них.