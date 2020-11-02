Умер Александр Немченко, актер из фильма «В бой идут одни старики»

Александр Немченко в фильме "В бой идут одни "старики"" (1973).

В минувшие воскресенье, 1 ноября, в возрасте 66 лет на Украине умер советский и украинский актер Александр Немченко, который известен по роли в фильме «В бой идут одни старики». Об этом сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.

«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в Facebook.

В сообщении отмечается, что Немченко создал театральную студию при Доме учителя, а также долгие годы занимался народной медициной, «и всегда с улыбкой».

В театре сообщили, что прощание с актером состоится пройдет во вторник, 3 ноября, в Виннице, а похороны пройдут в его родном городе Ровно.

Александр Немченко известен по свое роли в фильме «В бой идут одни старики», которую он получил на втором курсе в 1973 году, и сыграл барабанщика второй поющей эскадрильи.

За свою актерскую карьеру Немченко сыграл 122 роли, в числе которых шут из шекспировской «Двенадцатой ночи», а также играл в нескольких короткометражных фильмах. Кроме того, актер был создателем эстрадного театра миниатюр, театральной студии, сотрудничал с Высшей лигой КВН Украины.