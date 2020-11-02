Скульптура кита спасла поезд от падения в воду

Фото: ЕРА/ТАСС

В голландском метро поезд чуть не упал в воду. Его спасла удачно установленная скульптура кита. Поезд в буквальном смысле застрял в монументе.

Фото: ЕРА/ТАСС

Необычная авария произошла в нидерландском городе Спейкениссе в ночь на 2 ноября. Машинист потерял контроль над дорогой, проломил ограждение на рельсах и выехал за пределы платформы. К слову, станция находится на высоте 10 метров, и при других обстоятельствах поезд бы неминуемо упал в воду. Однако в этот раз на его пути оказалась специфичная скульптурная группа под названием "Хвосты китов". Она представляет собой хвосты двух огромных китов, которые ныряют в воду. Один их них и задержал падение поезда.

Фото: ЕРА/ТАСС

К счастью, в это время поезд уже направлялся в депо, поэтому никого, кроме машиниста в нем не было. Он же отделался легким испугом, и даже смог самостоятельно выйти из кабины, пишет Dutch News.

Сейчас экстренные службы, решают, как лучше снять вагон, чтобы не повредить монумент.

Скульптура "Хвосты кита" была установлена в Спейкениссе в 2002 году. Ее создателем выступил голландский архитектор Маартен Струйс. Он уже наслышан о сегодняшнем происшествии, и сам удивляется прочности своего творения .