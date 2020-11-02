Дорожный фонд Кубани в 2021 году составит 32,7 млрд рублей

В будущем году Кубань построит и отремонтирует 480 километров дорог. Фото: пресс-служба правительства Краснодарского края.

Власти Краснодарского края в 2021 году направят на ремонт и строительство дорог более 32,7 млрд. рублей. На эти средства регион построит и реконструирует около 480 километров дорог. Из них 231 км — это районные дороги, еще 252 км - трассы регионального значения. Средства дорожного фонда также пойдут на реконструкцию и содержание мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов.

За последние пять лет по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева финансирование ремонта муниципальных дорог выросло в 5 раз, а объем дорожного фонда увеличился в 2 раза. В следующем году Кубань реализует сразу несколько крупных проектов, которые помогут решить самые наболевшие транспортные проблемы. Одна из них — проезд транзитного транспорта через города и станицы края. После открытия Крымского моста количество транспорта, проходящего через Краснодарский край, увеличилось в разы. В регионе уже начато строительство 15-километрового обхода города Тимашевска. Это дорога, которую давно ждут и жители района, и гости Кубани. Новая четырехполосная трасса поможет решить многолетнюю проблему с пробками, которые образуются в городе возле железнодорожного переезда. Планируется, что трасса в обход Тимашевска будет готова в 2023 году.

Еще одна важная для региона дорога, строительство которой уже началось, - обход станицы Ленинградской. Постоянные пробки в этом районе создавали серьезную проблему для движения. Обход протянется на 16,6 километров и существенно разгрузит это направление.

Дорога, появления которой с нетерпением ждут жители региона, - новый Восточный подъезд к Краснодару по улице Тихорецкой от улицы Володарского до федеральной автодороги М-4 «Дон». Это один из самых масштабных проектов ближайших лет. Стоимость трассы длиной в 23 километра оценивается в 15 млрд рублей.

В ближайшие годы Кубань собирается провести масштабную модернизацию дорог: до 2025 года в регионе будет построено и реконструировано более 170 километров региональных трасс. Не меньшее внимание региональные власти уделяют ремонту местных дорог. Планируется, что каждый год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет ремонтироваться свыше 70 километров местных трасс. Всего в Краснодарском крае с 2015 года было реконструировано почти 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети.