Кому угрожает затяжной коронавирус, рассказали учёные Фото: REUTERS

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, кому чаще всего угрожает затяжное течение коронавирусной инфекции.

Как сообщает портал Express, по данным специалистов, каждый двадцатый пациент с коронавирусом испытывает симптомы болезни в течение восьми недель и более. При этом длительность заболевания можно спрогнозировать с самого начала.

Эксперты утверждают, что существует определенная закономерность: «чем больше симптомов у пациента проявляется на первой неделе заболевания, тем выше вероятность затяжного COVID-19».

Исследование, которое провели ученые, показало, что длительность протекания болезни зависит от пола, возраста, а также индекса массы тела.

Так, у мужчин длительное течение коронавируса встречается в полтора раза чаще, чем у женщин. Лечение COVID-19 длится дольше примерно у 10 процентов пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, а среди лиц старше 70 ле это значение достигает 22 процента. Также от коронавирусной инфекции дольше страдают люди с более высоким индексом массы тела.