Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»: даже в эпоху коронавируса нельзя забывать о других инфекциях

Фото: Минздрав России

Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» с 26 октября по 2 ноября проходила в Саратовской области. Экспресс-тестирование проходило в Пугачеве, Балаково, Вольске, Энгельсе, Саратове. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 400 человек.

Фото: Минздрав России

Главный врач ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Оксана Сагайдак отметила, как важно в борьбе с коронавирусом не упускать возможности профилактики ВИЧ-инфекции:

- Курганская область входит в двадцатку регионов Российской Федерации, наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией. Поэтому важно и необходимо, чтобы каждый знал о путях передачи ВИЧ-инфекции и о том, как как он может защитить себя и свою семью. И каждый человек должен знать, что в случае выявления ВИЧ-инфекции существует бесплатная и эффективная терапия, которая сохраняет жизнь и здоровье.

Фото: Минздрав России

А с 29 октября по 2 ноября мобильные пункты тестирования побывали в пяти городах Курганской области: Куртамыше, Далматово, Шумихе, Шадринске, Кургане. Здесь тестирование прошли еще около 400 человек.

Фото: Минздрав России

Заместитель министра – начальник управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал, что Саратовская область занимает 35 место среди других регионов Российской Федерации, пораженных ВИЧ-инфекцией.

- Главная задача акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» — это широкое и непрерывное информирование населения, привлечение внимания к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИД. Необходимо донести до каждого человека правильную и полную информацию об этом заболевании, помочь защитить себя и своих близких.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Тестирование спасает жизни

Люди могут начать лечение в связи с ВИЧ, только если они знают, что живут с вирусом. Но, увы, по статистике, около 30% людей, живущих с ВИЧ, не знают о своем статусе.

Чем раньше будет поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, тем раньше можно начать жизненно важное лечение. А чем раньше начнется лечение после инфицирования ВИЧ, тем лучше будет результат. Раннее выявление ВИЧ и надлежащее лечение позволяют людям жить долгой и полноценной жизнью.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

МПТ приедут в Челябинскую область

С 3 по 6 ноября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Челябинской области: Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Челябинске, Копейске. Тестирование занимает всего 15 минут. За это время консультанты успеют рассказать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, выяснить личные риски каждого тестируемого. И объяснят, что делать, если тест все же оказался положительным.

Также в городах, где пройдет акция, состоятся общеобразовательные семинары для врачей первичного звена. И общешкольные собрания, где учителя и родители узнают, как правильно обсуждать с детьми тему ВИЧ.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru