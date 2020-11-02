Чемпион Европы по боксу Никита Иванов избил партнера по команде в поезде

Чемпион Европы, действующий член сборной России по боксу Никита Иванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего партнера по команде Бассира Мирсиябова в поезде.

По данным СМИ, пострадавший, который также был пьян, с травмами головы и в состоянии комы был госпитализирован в реанимацию. Никиту Иванова задержали правоохранительные органы.

Федерация бокса России сообщила, что проведёт детальное разбирательство ситуации с дракой в поезде.

«Мы разберёмся в этой ситуации, но, насколько мне известно, он не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведёт работу по этой ситуации совет чемпионов», - приводит ТАСС слова главы Федерации бокса России Умара Кремлёва.

34-летний Никита Иванов является чемпионом Европы по боксу 2013 года в весовой категории до 81 кг. Кроме того, он завоевал серебро континентального первенства 2011 года.