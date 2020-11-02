Россиянина приговорили в США к восьми годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве

Россиянина приговорили в США к восьми годам тюрьмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединённых Штатах гражданин России приговорен к восьми годам тюрьмы по обвинению в причастности кибермошенничество. Об этом сообщает Министерство юстиций США.

Как говорится в пресс-релизе ведомства россиянин Александр Бровко приговорен к восьми годам тюрьмы за участие «в сложной схеме», которая была направлена на кражу и торговлю конфиденциальными данными, содержащими личную и финансовую информацию, «в криминальном онлайн-подполье». По данным министерства эта деятельность привело к потерям в размере более 100 миллионов долларов.

Напомним, в конце сентября Минфин США внес в санкционные списки несколько российских физических и юридических лиц. В этом же месяце ведомство ввело санкции против троих россиян за киберпреступность, а также «вмешательстве» в американские выборы. Через шесть дней из-за преступлений в сфере кибербезопасности в «черный список» попали еще двоих россиян, которых обвинили в краже виртуальной валюты.